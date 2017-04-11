В Сирии погибли двое российских военнослужащих

Двое российских военнослужащих погибли и еще один получил ранения в ходе минометной атаки в Сирии, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.

«Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов… подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков, – сообщается в заявлении ведомства, которое цитирует агентство «Интерфакс». – В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли».

Еще один военнослужащий серьезно ранен.

Военные находились в подразделении сирийской армии вместе с российским военным советником.

В Минобороны не уточнили, где и когда произошел обстрел.

По словам ведомства, с учетом этого инцидента в Сирии погибли 29 российских военнослужащих.