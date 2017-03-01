ВВС России и Сирии по ошибке нанесли авиаудар по сирийским повстанцам, поддерживаемым США

Российские и сирийские ВВС по ошибке провели бомбардировку поддерживаемых США сирийских повстанцев неподалеку от города аль-Баб. При этом американские военные находились всего в нескольких километрах от места авиаудара, сообщил высокопоставленный генерал США в Ираке.

В среду генерал-лейтенант армии Стивен Таунсенд, командующий международными силами коалиции по борьбе с «Исламским государством», сообщил во время телеконференции из Багдада, что в результате бомбардировки во вторник Сирийская арабская коалиция, которая сражается с боевиками ИГИЛ, понесла потери в деревнях на юге и востоке от аль-Баба.

Он порекомендовал обратиться к сирийским войскам за информацией о количестве жертв.

Таунсенд сообщил, что американские военные находились на расстоянии 4-5 км от места авиаудара, а их командный пункт располагался еще дальше.«В результате оперативного контакта по каналам устранения конфликтных ситуаций, россияне признали факт бомбардировки и прекратили ее», - сказал генерал.

По словам Таунсенда, российские и сирийские военные, вероятно, считали, что деревни находились под контролем «Исламского государства».