Россия отвергла сообщения о строительстве новой военной базы в Сирии

ВАШИНГТОН – Возможное усиление роли России в военном будущем Сирии стало предметом споров, когда Москва отвергла утверждения курдских сил о строительстве российской военной базы в преимущественно курдском городе на северо-западе Сирии.

Курдские командиры утверждают, что российские военные будут готовить местных курдских бойцов к войне с «Исламским государством».

Российские войска и бронетехника недавно были развернуты в районе города Африн на северо-западе страны для поддержки сирийского правительства, утверждают представители курдских военных.

Командиры курдских Отрядов народной самообороны заявили, что это произошло после заключения соглашения между ними и Москвой на минувших выходных.

«Это первый шаг такого рода», – заявил Reuters представитель отрядов Редур Халиль.

На видео, опубликованном подконтрольным российскому правительству информагентству «Спутник», видны российские солдаты и танки в Африне.

Однако представители российских военных сообщили во вторник, что войска присутствуют там лишь в рамках «центра примирения», содействующего организации прекращения огня между воюющими сторонами на местах. Кремль заявил, что у него нет планов создания военной базы.