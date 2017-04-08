Пентагон проверяет возможную причастность России к химической атаке в Сирии

Военное ведомство США проверяет информацию о возможной причастности России к проведению атаки, в ходе которой было применено химическое оружие. В результате авианалета сирийской правительственной авиации на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб погибло более 80 человек, еще 500 получили ранения.

«Мы считаем, что располагаем достаточным количеством информации, чтобы установить, кто оказывал поддержку (сирийским войскам)», - заявил журналистам высокопоставленный сотрудник Пентагона.

По его словам, сейчас аналитики американского ведомства «тщательно изучают любую информацию, имеющую отношение к русским», пытаясь установить, знала ли Москва об атаке с применением химоружия заранее или российские военнослужащие оказывали помощь сирийским специалистам в подготовке операции.

После налета на Хан-Шейхун 4 апреля официальные лица в Вашингтоне обвинили российское правительство в невыполнении взятых на себя международных обязательств.

В 2013 году Москва выступила с инициативой об уничтожении сирийских запасов химического оружия, пообещав, что сирийские власти будут неукоснительно выполнять все пункты соглашения, подписанного при посредничестве Кремля.

«Дамаск и Москва убеждали нас в том, что все это оружие было вывезено (из Сирии), и уничтожено, - заявил «Голосу Америки» педставитель администрации США. – Теперь у России есть выбор: взять на себя ответственность за поиск и вывоз этого оружия, как и было обещано раньше, или признать, что она не контролирует (действия) Асада».

В Пентагоне пока отказываются предоставить какие-либо свидетельства участия России в проведении химической атаки, подчеркивая лишь тот факт, что на авиабазе сирийских правительственных войск Шайрат располагается и подразделение российских ВВС.

Кроме этого, представители американского военного ведомства подчеркивают, что системы спутникового слежения зафиксировали появление российского беспилотника в районе больницы в городе Хан-Шейхун. Именно этот госпиталь стал сначала одной из целей химической атаки, а затем там же пытались оказать первую помощь пострадавшим.

«Спустя пять часов (после атаки), этот беспилотник вернулся, и больница вновь была подвергнута бомбардировке», - заявил представитель военного ведомства США, предположивший, что таким образом сирийские власти попытались «скрыть улики, свидетельствующие о применении химоружия».