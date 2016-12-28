В Дамаске обстреляли российское посольство

Российское посольство в столице Сирии – Дамаске днем в среду подверглось артиллерийскому обстрелу. В официальном заявлении МИД РФ опасный инцидент назван провокацией, направленной на срыв мирного процесса в стране. В дипломатическом ведомстве уточнили, что один из снарядов попал во внутренний двор миссии, а другой разорвался в непосредственной близости от здания. Сейчас на территории посольства работают саперы, сообщает Reuters.

Накануне турецкое государственное информагентство Anadolu заявило, что Турция и Россия согласовали предложение о всеобъемлющем перемирии в Сирии, которое они хотят ввести в действие до полуночи 28 декабря.

Представители основных отрядов сирийской антиправительственной оппозиции, участвующие в переговорах, в среду заявили о том, что считают неприемлемым одно из требований Москвы. Ранее российская сторона указала, что условия будущего перемирия не должны распространяться на территорию одного из пригородов Дамаска, занятого сейчас отрядами оппозиции.

Как считает руководитель политического крыла группировки «Ахрар-аль-Шам» Мунир аль-Сайял (Munir al Sayal) принимавший участие в переговорах, перспективы успешного продолжения мирного процесса оценивать пока рано.

«Дискуссии по руководством Турции сейчас продолжаются, но российские враги пытаются исключить из соглашения о прекращении огня пригород Дамаска Восточная Гута, – заявил он агентству Reuters. – Такой подход неприемлем для революционных формирований».