Россия, Турция и Иран создадут механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии

Россия, Турция и Иран во вторник договорились о создании механизма для контроля за соблюдением перемирия в Сирии. Это решение стало итогом двухдневных переговоров в Астане с участием представителей сирийского правительства и оппозиции.

Три страны подчеркнули в совместном заявлении, что растянувшийся почти на шесть лет конфликт в Сирии не может быть разрешен военным путем, и что переговоры в формате, установленном в резолюциях ООН, – единственный путь к миру.

Они также подчеркнули, что выступают против вооруженных группировок «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра».

Очередной раунд мирных переговоров должен пройти 8 февраля в Женеве, под руководством спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

Делегации правительства и оппозиции во время переговоров в Астане не контактировали напрямую, но общались через посредников.

В фокусе переговоров были вопросы поддержания общенационального перемирия, достигнутого в декабре при посредничестве России, Ирана и Турции, которое в целом соблюдается.

Предыдущие попытки добиться прекращения огня, которые предпринимались при участии США и ООН, быстро оканчивались провалом, так как воюющие стороны нарушали перемирие и обвиняли друг друга в насилии. Предыдущие переговоры, в том числе проходившие год назад, не привели к существенному прогрессу в деле окончания конфликта, который начался в марте 2011 года.

Раскол среди повстанцев

Российское информагентство «Интерфакс» сообщило, что сирийская правительственная делегация во главе с послом Сирии в ООН Башаром Джаафари заявила о готовности к прямым переговорам с сирийской оппозицией в Астане. Однако некоторые представители оппозиции выражают опасения, что Дамаск готов вести переговоры о политическом урегулировании только с той частью оппозиции, которую поддерживает Турция, и которая приехала в Казахстан. Среди этих фракций – Курдский национальный совет.

Две оппозиционные группировки, базирующиеся на контролируемых курдами территориях в северной части Сирии, на переговоры приглашены не были.

Одна из них – «Сирийские демократические силы», курдская коалиция, которая пользуется поддержкой США и сражается с «Исламским государством». В интервью Курдской службе «Голоса Америки» в провинции Хасака ее официальный представитель Талаль Сило сказал: «Мы не подпишемся ни под каким решением, принятым по итогам конференции в Астане».

Вторая курдская оппозиционная группировка, не принявшая участия в переговорах, именуется партией «Демократический союз». Это – главная курдская политическая сила на севере Сирии. Ее лидер Салих Муслим в интервью «Голосу Америки» заявил: «Эта конференция не имеет шансов на успех, если в ней не будут участвовать такие действенные оппозиционные группировки, как Сирийские демократические силы».

Высокий комитет по переговорам – главная организация, объединяющая повстанческие группировки, которая представляла их на предыдущих переговорах, – не была приглашена в Астану. Однако в комитете выразили надежду, что встреча в столице Казахстана станет шагом вперед на пути к мирным переговорам в Женеве 8 февраля.