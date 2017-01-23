В Астане начались мирные переговоры по Сирии

АСТАНА – Делегации сирийской оппозиции и правительства в понедельник собрались в столице Казахстана – Астане для мирных переговоров, которые были поддержаны Россией и Турцией. При этом, как сообщают источники в среде повстанцев, формат переговоров не предусматривает прямого диалога.

В фокусе переговоров в Астане вопросы поддержания общенационального перемирия, достигнутого в декабре при посредничестве России, Ирана и Турции, которое, в целом, соблюдается.

Предыдущие попытки добиться прекращения огня, которые предпринимались при участии США и ООН, быстро оканчивались провалом, так как воюющие стороны нарушали перемирие и обвиняли друг друга в насилии. Предыдущие переговоры, в том числе проходившие год назад, не привели к существенному прогрессу в деле окончания конфликта, который начался в марте 2011 года.

«Мы искренне желаем, чтобы эти переговоры зажгли свет в конце туннеля сирийского кризиса, – заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на открытии переговоров. – Теперь от каждого из нас зависит достижение прорыва, которого по праву заслуживает сирийский народ».

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в переговорах, которые продлятся, по крайней мере, до вторника.

За несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента США, Россия и Турция предложили ему направить делегацию на переговоры. Но, ссылаясь на особенности процесса передачи президентской власти, Госдепартамент сообщил, что в переговорах примет участие только посол США в Казахстане Джордж Крол.

Несмотря на разногласия по поводу российского военного вмешательства в Сирии, Кремль, по всей видимости, хочет, чтобы Вашингтон принял участие в мирном процессе.

«Думаю, что Россия хочет создать повод, еще один повод для улучшения отношений с США, – отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. – В то же время Москва понимает, что в отсутствие Вашингтона переговоры будут более или менее сложными».

Раскол среди повстанцев

Переговоры проходят через несколько недель после того, как сирийская армия и сторонники Асада взяли под контроль последние районы Алеппо, которые удерживались повстанцами, что стало стратегическим и символическим поражением противников сирийского президента.

Борьба между умеренными повстанцами и повстанческими группировками, связанными с экстремистами, осложняет усилия по формированию более сплоченной умеренной оппозиции Асаду.

Российское информагентство «Интерфакс» сообщило, что сирийская правительственная делегация во главе с послом Сирии в ООН Башаром Джаафари заявила о готовности к прямым переговорам с сирийской оппозицией в Астане. Однако некоторые представители оппозиции выражают опасения, что Дамаск готов вести переговоры о политическом урегулировании только с той частью оппозиции, которую поддерживает Турция, и которая приехала в Казахстан.

Высокий комитет по переговорам – главная организация, объединяющая повстанческие группировки, которая представляла их на предыдущих переговорах, – не была приглашена в Астану. Однако в комитете выразили надежду, что встреча в столице Казахстана станет шагом вперед на пути к мирным переговорам в Женеве 8 февраля.

Присутствие не всех игроков, желающих участвовать в мирных переговорах, снижает шансы на успех, считает Станислав Притчин из Центра изучения Центральной Азии Московского Института востоковедения.

«В то же время это совершенно новый формат, в котором участвуют Россия, Иран и Турция, представители официального сирийского правительства и вооруженной оппозиции, – отмечает он. – Это придает оптимизм наблюдателям и, прежде всего, жителям Сирии, что это может стать важным шагом вперед к урегулированию длительного гражданского военного конфликта в Сирии».