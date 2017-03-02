Сирийская армия снова отбила у боевиков Пальмиру

Сирийское правительство вернуло контроль над Пальмирой при поддержке ВВС России
Во вторник сирийские военные сообщили о том, что во второй раз в течение года освободили Пальмиру от боевиков «Исламского государства».
В заявлении сирийской армии говорится, что сирийские власти контролируют весь город. Повторное освобождение Пальмиры стало возможным благодаря военной поддержке России.
Боевики ИГИЛ стали покидать город в воскресенье, и ко вторнику правительственные войска продвинулись к окраинам Пальмиры.
По сообщениям российских СМИ, в четверг утром представитель Кремля заявил, что министр обороны Сергей Шойгу уведомил президента Владимира Путина об успехах вооруженных сил, однако подробности о масштабе поддержки российских ВВС сирийской армии предоставлены не были.
Сирийские военные освобождают Пальмиру во второй раз, после того, как контроль над городом несколько раз переходил к боевикам. Ранее, сирийское правительство освободило город от ИГИЛ в марте прошлого года, однако в декабре «Исламское государство» снова захватило Пальмиру.
До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году город был популярной туристической достопримечательностью. Ежегодно туда приезжали десятки тысяч туристов.
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