Россия и Турция налаживают отношения

ВАШИНГТОН – Год назад было немыслимо представить себе проводимые в дружеской манере переговоры между Россией и Турция спустя всего день после убийства российского дипломата в Анкаре.

Однако в минувший вторник, в ходе проведенной в Москве с участием иранских дипломатов встречи, посвященной мерам по прекращению военных действий в Сирии между представителями дипломатических ведомств России и Турции не прозвучало публичных взаимных обвинений по поводу убийства посла Андрея Карлова.

Иран и Россия заинтересованы в сохранении в Сирии режима президента Башара Асада, долгосрочного союзника Москвы и Тегерана.

Для Турции, по словам западных дипломатов, свержение Асада второстепенно по сравнению с недопущением появления на севере Сирии курдского государства, само существование которого будет играть на руку курдским сепаратистам в Турции.

Произошедшее 19 декабря убийство посла Карлова турецким полицейским, по предварительным данным, являющимся суннитским боевиком, возможно, еще больше сплотило Россию и Турцию.

Сближение между Москвой, Анкарой и Тегераном крайне беспокоит западные страны и ограничивает возможности их влияние на развитие сирийского конфликта.

После убийства, как президент России Владимир Путин, так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «незамедлительно дали понять, они видят врага в терроризме, а не друг в друге», говорит сотрудница Вашингтонгского института по изучению Ближнего востока (WINEP) Анна Борщевская, который следит за политикой России на Ближнем Востоке.

Оба лидера единодушны во мнении, что убийство было провокацией «осуществленной кем-то, кто хочет сорвать вновь восстановленные отношения между Россией и Турцией», – утверждает она.