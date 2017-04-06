США могут провести военную операцию в Сирии

США разрабатывают детали военной операции, которая может стать ответом на применение Дамаском химического оружия во время атаки на когнтролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

По информации газеты The New York Times, в подготовке плана участвуют глава Пентагона Джим Мэттис, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и офицеры Центрального командования США.

Источники издания утверждают, что американским спецслужбам «с очень высокой степенью вероятности» удалось установить, что химическое оружие было применено подразделениями правительственной армии Сирии по прямому распоряжению Дамаска.

Днем в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Башар Асад должен быть отстранен от власти в результате «политического процесса», но не исключил, что Соединенные Штаты могут провести и военную операцию в этой стране.

«Мы решаем, что именно будет адекватным ответом на эту атаку с применением химического оружия, - сообщил он. – Серьезная проблема требует серьезного ответа».

Госсекретарь США особо подчеркнул, что последние события должны заставить Москву пересмотреть свою политику в Сирии.

«Очень важно, чтобы российское правительство со всей осторожностью рассмотрело возможность прекратить поддержку режима Асада», - уточнил Рекс Тиллерсон.

Несмотря на то, что в Белом доме пока отказываются комментировать сообщения о готовящейся военной операции, власти Турции уже заявили, что поддержат силовой сценарий с участием США.

«Если (США) действительно пойдут на такой шаг, мы готовы принять участие (в операции)», - приводит агентство Reuters слова президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.