Иракская армия: ИГ контролирует менее 7% территории страны

Группировка «Исламское государство» в последнее время стабильно уступала позиции в Ираке и теперь контролирует менее семи процентов территории страны, заявил представитель иракских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Расул.

По словам Расула, сейчас под контролем ИГ осталось менее четверти территорий, которые группировка занимала на пике своей мощи, летом 2014 года. На тот момент джихадисты контролировали более 40 процентов территории Ирака.

«По состоянию на 31 марта они занимают только 6,8 процента территории Ирака», – заявил Расул.

Группировка захватила Мосул в июне 2014 года, после чего распространилась по всему региону, захватив большие участки земли в Ираке и Сирии. С тех пор силы коалиции вытеснили боевиков из нескольких городов и населенных пунктов.

В октябре 2016 года иракские вооруженные силы при поддержке международной коалиции во главе с США начали масштабную наступательную операцию по восстановлению контроля над Мосулом. В январе коалиции удалось вытеснить боевиков из восточных районов города, который разделен на две части рекой Тигр. С середины февраля идут бои в западной части города.

ИГ все еще контролирует иракские города Каим, Таль-Афар и Хавиджа, а также город Ракка в Сирии, который является фактической столицей группировки.