Сирия и Россия отрицают применение химоружия при авиаударах

Сирия и Россия вновь выступили с опровержениями того, что сирийские самолеты на этой неделе сбросили бомбы с отравляющими веществами на занятый повстанцами город в северной части Сирии.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая в четверг перед журналистами в Дамаске, сказал, что его страна не использовала химическое оружие при авиаударах по городу Хан-Шейхун и никогда бы не применила его, «даже против террористов».

В результате атаки погибли почти 100 человек, более 350, в том числе дети, получили серьезные травмы, что вызвало во всем мире возмущение в адрес сирийского президента Башара Асада и России, крупнейшего союзника Сирии.

Муаллем повторил озвученное Россией объяснение причин инцидента, заявив, что авиаудары попали по повстанческому складу с химическим оружием.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сказал журналистам в Анкаре, что результаты вскрытия трех погибших в результате атаки сирийцев показали, что они погибли в результате поражения химическим оружием.

Эти трое были в числе не менее 30 сирийцев, отправленных в Турцию на лечение. По словам Боздага, вскрытие провели в среду вечером представители Всемирной организации здравоохранения в городе Адана.

Муаллем призвал не политизировать расследование инцидента и начать его в Дамаске, а не в Анкаре.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал международное сообщество не делать поспешных выводов против Сирии, заявив, что «объективной» информации в подкрепление этих обвинений нет.

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме с королем Иордании Абдаллой, назвал атаку оскорблением человечества и сказал, что «цивилизованный мир не может ее игнорировать».

На вопрос о том, готов ли он рассмотреть возможность военной реакции, президент ответил уклончиво: «Я не говорю, что собираюсь предпринять те или иные действия».