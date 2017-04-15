В Сирии взорвался автобус, перевозивший беженцев

Сообщается о десятках погибших и раненых сирийцах в результате взрыва в субботу, который произошел во время эвакуации в одном из автобусов колонны, перевозившей тысячи людей.

Правозащитная организация «Наблюдательный совет по правам человека в Сирии» сообщила, что взрыв затронул преимущественно беженцев-шиитов. Группа направлялась в Алеппо из двух деревень, Фуаа и Кафрайа, в рамках достигнутых между повстанцами и сирийским правительством о проведении эвакуации.

Сирийский государственный телеканал сообщил о 22-х погибших в результате взрыва в городе Рашилин. «Наблюдательный совет по правам человека в Сирии» заявил о 24-х погибших и сообщил, что взрыв был произведен с помощью заложенного в машине взрывного устройства.

На следующий день после того, как тысячи сирийцев покинувшили свои дома в осажденных городах, они застряли на дороге в пригороде Алеппо. Автобусная колонна, перевозившая людей, была заблокирована повстанцами, которые заявляют, что условия достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Ирана и Катара соглашения об эвакуации были нарушены, сообщает Наблюдательный совет.