Сирия: мирные жители и повстанцы покидают осажденные города

Началась эвакуация гражданского населения и повстанцев из четырех осажденных городов Сирии. Эвакуация проходит в рамках соглашений, достигнутых между повстанцами и сирийским правительством при посредничестве Ирана и Катара.

В пятницу из подконтрольных оппозиционным силам городов Мадай и Забадани под Дамаском выезжали десятки автобусов, переполненные спасающимися беженцами.

В то же время, ожидается, что тысячи местных жителей из подконтрольных правительству городов Фуа и Кафрайя выедут на автобусах в удерживаемый правительственными силами город Алеппо.

Предполагается, что в рамках достигнутого соглашения будут эвакуированы более 30 тысяч человек.

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Наблюдательный совет по правам человека в Сирии» подтвердила начало процесса эвакуации.