США отвергли российскую интерпретацию газовой атаки в Сирии

ВАШИНГТОН – США решительно отвергли утверждения России, что распыление нервно-паралитического газа зарина, приведшее к многочисленным жертвам в Сирии на прошлой неделе, было неумышленным результатом воздушного удара по складу боеприпасов повстанцев.

В подготовленном США докладе говорится, что совершенно очевидно, что применение химического оружия было преднамеренной атакой на мирное население.

Совет национальной безопасности во вторник опубликовал доклад, в котором заявил, что «неприемлемое» применение Сирией запрещенного химического оружия представляет собой явную угрозу миру.

Авторы доклада обвиняют Сирию и Россию в попытках «сбить мировое сообщество с толку в вопросе о том, кто несет ответственность за применение химического оружия против сирийского народа» как в этом, так и в предыдущих случаях.

Совет национальной безопасности призвал международное сообщество четко заявить, что «с подобным поведением мириться не будут», но не указал возможные последствия.

Представители американских ведомств, отвечающих за национальную безопасность, заявили, что Москва, ключевой союзник президента Сирии Башара Асада, ведет «очень четкую кампанию, направленную на то, чтобы затруднить понимание природы атаки».

Они ссылаются на такие свидетельства, как снимки обугленной проезжей части, показывающие, что снаряды с отравляющим газом, сброшенные с воздуха 4 апреля, упали на середину улицы, а не на здание, как утверждают Дамаск и Кремль.

Американские официальные лица утверждают, что Сирия игнорирует подписанное в 2013 году соглашение о ликвидации ее запасов химического оружия.

«Мы знаем, что у сирийского режима есть зарин, – заявил один чиновник на условиях анонимности. – Мы уверены, что у повстанцев, сражающихся с правительством Асада, нет зарина».

Очевидную природу атаки с применением зарина необходимо рассматривать, как «возможность для России положить конец своей кампании по дезинформации» относительно использования Сирией запрещенного оружия, заявил этот чиновник.

Кроме того, Турция объявила во вторник, что проведенные ею тесты подтвердили применение зарина в атаках, в результате которых около 90 человек погибли, а у сотен других возникли проблемы со здоровьем.

Министр здравоохранения Турции сообщил, что у трех погибших в результате газовой атаки во время вскрытия были взяты на исследование образцы крови и мочи. В проведении посмертной экспертизы принимали участие представители ВОЗ и Организации по запрещению химического оружия.

Несмотря на то, что выбранная Сирией тактика вызывает все меньше сомнений, нет никакой ясности в вопросе о том, сотрудничала ли Россия с Сирией в проведении атаки, и если да, то в какой степени. Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что представители американской разведки не пришли к консенсусу по этому вопросу.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон планирует новый ракетный удар против Сирии, который, предположительно, будет нанесен по территории к югу от Дамаска, «где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти».