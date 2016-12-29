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США поддержали перемирие в Сирии

Марк Тонер

Марк Тонер

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Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента Марк Тонер

Перемирие в Сирии, достигнутое в результате переговоров между Россией и Турцией, представляет собой позитивное развитие событий, заявил в четверг представитель Госдепартамента США Марк Тонер. Соединенные Штаты надеются, что оно будет выполнено в полном объеме, подчеркнул он.

«Любое действие, которое останавливает насилие, спасает человеческие жизни и создает условия для возобновления продуктивных политических
переговоров будет приветствоваться», – отметил представитель внешнеполитического ведомства США, выразивший надежду, что «оно (перемирие) будет полностью реализовано и будет соблюдаться всеми сторонами».

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