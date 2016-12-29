США поддержали перемирие в Сирии

Перемирие в Сирии, достигнутое в результате переговоров между Россией и Турцией, представляет собой позитивное развитие событий, заявил в четверг представитель Госдепартамента США Марк Тонер. Соединенные Штаты надеются, что оно будет выполнено в полном объеме, подчеркнул он.

«Любое действие, которое останавливает насилие, спасает человеческие жизни и создает условия для возобновления продуктивных политических

переговоров будет приветствоваться», – отметил представитель внешнеполитического ведомства США, выразивший надежду, что «оно (перемирие) будет полностью реализовано и будет соблюдаться всеми сторонами».