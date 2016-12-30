Перемирие в Сирии: столкновения под Дамаском и в провинции Хама

В пятницу 30 декабря режим прекращения огня, по всей видимости, соблюдался в большей части Сирии, однако столкновения под Дамаском и авиаудары сирийских властей по позициям повстанцев в северной провинции Хама подчеркивают шаткость усилий, направленных на достижение перемирия.

Базирующаяся в Великобритании сирийская организация, занимающаяся мониторингом нарушений прав человека в зоне конфликта, сообщает, что в пятницу в Хаме сирийское правительство нанесло 16 авиаударов. Глава организации Рами Абдель Рахмен при этом отмечает, что вопрос о том, кто инициировал столкновения, остается невыясненным.

«Столкновения начались и все еще продолжаются – вертолеты ведут огонь по позициям «Фронта Фатх аль-Шам» и оппозиции», – цитирует Рахмена новостное агентство AFP. По словам главы Сирийской обсерватории по правам человека, эти столкновения являются очевидным нарушением перемирия, однако остается неясным, «какая именно сторона несет ответственность за них».

«Фронт Фатх аль-Шам», ранее был известен как «Фронт Ан-Нусра» – филиал «Аль-Кайды». Сирийское правительство вывело эту организацию за рамки перемирия, достигнутого при поддержке Турции и России.

В свою очередь Национальная сирийская коалиция, являющаяся главной оппозиционной группой, которую поддерживают Запад и страны Персидского залива, заявила, что намерена соблюдать перемирие, однако ответит на его нарушения.

Сирийская организация по мониторингу не сообщает о человеческих жертвах с момента наступления перемирия.

Многие детали перемирия остаются неизвестными. По словам российского президента Владимира Путина, соглашение, достигнутое в четверг, может заложить фундамент переговоров при поддержке Москвы о завершении пятилетнего конфликта.

По словам западных дипломатов, которых Турция оставила в стороне от этого соглашения, участие Анкары в установлении перемирия придает ему большое значение. Турция может сделать многое, чтобы подавить повстанцев, нарушающих перемирие, поскольку Анкара может заблокировать потоки поступления оружия через свою границу.