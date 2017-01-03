Перемирие в Сирии – под угрозой срыва

Основные повстанческие группировки Сирии заявили о приостановлении своего участия в предварительных переговорах по мирному урегулированию, договоренность о которых была достигнута при посредничестве России. Проведение этих переговоров было запланировано на конец месяца в столице Казахстана Астане. Заявление сирийских повстанцев было сделано в знак протеста против частого нарушения недавно достигнутого режима прекращения огня.

Помимо осуществляемой правительственными войсками осады Вади Барада – контролируемого повстанцами района, расположенного вблизи сирийской столицы, протест оппозиции вызывают крупномасштабные авиаудары в провинциях Хама и Идлиб, а также продолжающееся наступление на пригород Дамаска – Восточная Гута.

«Поскольку эти нарушения продолжаются, повстанческие группировки объявляют ... о замораживании всего обсуждения, связанного с переговорами Астане», – отмечается в совместном заявлении 10 фракций оппозиции.

Приостановление участия в переговорах, о котором объявили повстанцы, – значительный шаг назад в ходе инициированного Москвой переговорного процесса, в результате которого позиции Запада оказались потеснены. Ожидалось, что в переговорах примут участие представители двух крупнейших вооруженных группировок – Свободной сирийской армии и влиятельного исламистского альянса «Армия завоевания».

«Режим и его союзники не прекратили огонь на поражение и инициировали крупные и частые нарушения, в частности, в Вади Барада и Восточной Гуте. Любое дальнейшее продвижение его сил на земле является прямым нарушением соглашения, и, если все не вернется к прежнему состоянию, то перемирие будет считаться сорванным и аннулированным», – предупредили повстанцы.