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В результате двойного взрыва в Дамаске погибли 40 человек

Дамаск, 11 марта, 2017

Дамаск, 11 марта, 2017

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Сразу после взрывов никто не взял на себя ответственность за смертоносный теракт

По сообщению мониторинговой группы, двойным взрывом в Дамаске было убито по меньшей мере 40 человек, и ранено около 120. Этот один из самых масштабных терактов в сирийской столице за время 6-летней гражданской войны.

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что взрывы были осуществлены в районе Баб аль-Сагир, где находятся шиитские кладбища и куда паломники стекаются со всего мира.

По сообщению Министерства иностранных дел Ирака, большинство погибших и раненых были иракцами.

Министр внутренних дел Сирии Мухаммед Шаар заявил, что атаки были направлены на паломников-арабов с единственной целью: убийство людей.

Сразу после теракта никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Взрывы бомб – редкое явление в Дамаске, где располагается правительство Башара Асада.

Однако шиитские святыни часто становятся целью атак суннитских экстремистов из «Аль-Кайды» и «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

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