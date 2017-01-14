ИГИЛ начал крупное наступление на сирийский Дайр-эз-Заур

Одна из сирийских наблюдательных организаций сообщает, что боевики «Исламского государства» начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства районы сирийского города Дайр-эз-Заур.

Британская сирийская обсерватория по правам человека сообщает о прогремевших в ходе атаки в восточной части города нескольких взрывах.

По ее данным, в ходе противостояния погибли уже более 30 человек - среди них 20 боевиков ИГИЛ и 12 бойцов правительственных войск.

Согласно официальным источникам, правительство Сирии использует против наступающих боевиков авиацию.

Террористическая группировка «Исламское государство» захватила большую часть провинции Дайр-эз-Заур , однако до сих пор правительственные силы контролировали столицу провинции.

Этот город находится под осадой ИГИЛ с 2014 года. Тем не менее правительственные войска смогли удерживать город, благодаря поставкам необходимых им запасов с воздуха.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, джихадисты ИГИЛ готовились к начатому в субботу наступлению в течение некоторого времени, в последнее время концентрируя живую силу и технику.