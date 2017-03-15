В Астане ожидают прибытия делегации сирийской оппозиции

МИД Казахстана заявил, что делегация сирийских повстанцев, как ожидается, прибудет в Астану в среду вечером и примет участие в мирных переговорах, направленных на прекращение шестилетней гражданской войны.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства.

Повстанцы приедут для консультаций с представителями России, Турции и Ирана, сообщил чиновник.

Ранее сирийская оппозиция заявляла, что не будет участвовать в переговорах, и обвинила Москву в несоблюдении соглашения о прекращении огня, достигнутого в декабре.

«Ожидается, что представители Южного и Северного фронтов сирийской вооруженной оппозиции прибудут сегодня вечером», – сказал представитель МИД.