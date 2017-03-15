В Астане ожидают прибытия делегации сирийской оппозиции

Ранее сирийские повстанцы заявляли, что не будут участвовать в мирных переговорах в столице Казахстана
МИД Казахстана заявил, что делегация сирийских повстанцев, как ожидается, прибудет в Астану в среду вечером и примет участие в мирных переговорах, направленных на прекращение шестилетней гражданской войны.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства.
Повстанцы приедут для консультаций с представителями России, Турции и Ирана, сообщил чиновник.
Ранее сирийская оппозиция заявляла, что не будет участвовать в переговорах, и обвинила Москву в несоблюдении соглашения о прекращении огня, достигнутого в декабре.
«Ожидается, что представители Южного и Северного фронтов сирийской вооруженной оппозиции прибудут сегодня вечером», – сказал представитель МИД.
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