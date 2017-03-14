Сирийская оппозиция отказалась участвовать в переговорах в Астане

Сирийская оппозиция не будет участвовать в мирных переговорах, которые должны начаться во вторник в столице Казахстана Астане.

Представители оппозиции обвинили Россию в нежелании прекратить воздушные удары по гражданским лицам в районах, контролируемых повстанцами, и неспособности оказать давление на сирийскую армию с тем, чтобы она соблюдала режим прекращения огня, который часто нарушается.

Представитель повстанцев Усама Абу Зейд заявил, что они приняли окончательное решение не отправляться на переговоры в связи с неспособностью России положить конец масштабным, как считает оппозиция, нарушениям соглашения о прекращении огня, достигнутого в декабре при посредничестве Турции и России.

«В настоящее время принято решение не ехать, поскольку Россия продолжает совершать преступления в Сирии в отношении гражданских лиц и поддерживать преступления сирийского режима», – сказал он, отметив, что повстанцы проинформировали о принятом решении Турцию – своего главного сторонника.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он обсудил сложившуюся ситуацию с главой МИД Турции.

«Мы разбираемся с тем, что произошло с позицией вооруженной оппозиции. Вчера разговаривал с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу, – сказал Лавров. – У нас есть основания полагать, что имеет место какое-то недоразумение».

«Исходим из того, что причины, которые были упомянуты, по крайней мере, в СМИ в качестве препятствующих участию вооруженной оппозиции в очередном раунде в Астане не являются убедительными», – добавил министр.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны напомнил, что Кремль с самого начала «отдавал себе отчет в том, что это будут непростые переговоры».

«Ситуация иногда осложняется в связи с существенными различиями в подходах разных участников процесса», – добавил он.