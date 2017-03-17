Сирия: 40 человек погибли в результате авиаудара по мечети

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил о по меньшей мере 42 погибших и десятках раненых в результате авиаудара по мечети на севере Сирии.

Базирующемуся в Лондоне Наблюдательному совету не удалось выяснить, чьи ВВС в четверг нанесли удар по району Дженна в провинции Алеппо.

Американские военные подтвердили факт авианалета на силы «Аль-Кайды» в районах северной Сирии поблизости от мечети. «Целью авиационного удара (ВВС США) была не мечеть, а здание, где проходила встреча («Аль-Кайды»), – заявил представитель объединенного Центрального командования ВС США полковник Джон Дж. Томас. – Это здание находится на расстоянии 50 футов (15 метров) от мечети».

Сирийские и российские военные также осуществляли авиаудары в этом районе.

По информации Наблюдательного совета, мечеть была заполнена верующими, которые пришли на вечернюю молитву. Организация сообщила о более 100 раненых. Многие оказались под обломками здания мечети.

«Мы расследуем информацию о жертвах среди гражданского населения в результате авианалета, – сказал Томас. – Мы очень серьезно подходим к таким вопросам».

Авианалет прошел на следующий день после атак террористов-смертников в столице Сирии – Дамаске, в результате которых были убиты по меньшей мере 30 человек. Теракты произошли в день шестой годовщины начала сирийского конфликта.

За время гражданской войны в стране погибло 400 тысяч человек и более миллиона были ранены. Половина сирийцев вынуждена была покинуть свою страну. В самой Сирии оказалось более шести с половиной миллионов перемещенных лиц.