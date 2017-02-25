«Аль-Кайда» взяла на себя ответственность за атаки смертников

В результате двух скоординированных атак смертников в сирийском Хомсе погибло по меньшей мере 42 человека.

По данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по соблюдению прав человека», несколько террористов-смертников совершили самоподрыв неподалеку от здания, где располагаются местные управления службы государственной безопасности и военной разведки.

Ответственность за атаки взяло на себя одно из отделений террористической организации «Аль-Кайда», заявившее, что в нападении на хорошо защищенный квартал в центре Хомса участвовало пять боевиков. В течении последних трех лет этот город находился под контролем правительственных сил.

По словам уполномоченного правительства Сирии по проведению мирных переговоров Башара аль-Джаафари, целью нападения был срыв консультаций о перемирии, проходящих сейчас в Женеве.

«Взрывы, организованные террористами в Хомсе – это послание Женеве от спонсоров террористических организаций, и мы заявляем, что это сообщение получено, и это преступление не останется без ответа», – сказал он.