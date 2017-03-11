Фестиваль SXSW: программа на 2017-й год

Магнаты хай-тека и звезды шоу-бизнеса в эти дни съезжаются в город Остин, штат Техас, на фестиваль South by Southwest (SXSW).

SXSW проводится уже в 31-й раз, в этом году конференции и концерты будут длиться девять дней. В программу фестиваля входят показ кино, цифрового развлекательного контента, демонстрация новейших технических достижений. South by Southwest – важное место встречи как для знаменитостей, так и начинающих артистов и предпринимателей. Так, например, в 2007-м году гостям SXSW представили новую социальную сеть Twitterй.

Однако успехом будет пользоваться далеко не каждая новинка или лидер компании, принимающие участие в SXSW. Так, сервис стриминга видеоконтента Meerkat, произведший сенсацию на SXSW в 2015 году, не показал особых результатов на рынке.

В этом году среди знаменитостей, музыкантов и лидеров технологической индустрии появится астронавт Базз Олдрин, ступивший на Луну в 1969-м году.

Высокопоставленные чиновники и политики также не упускают своего шанса пообщаться со знаменитостями и бизнесменами. В прошлом году с гостями фестиваля SXSW встречались президент Барак Обама и первая леди США Мишель Обама.

Ожидалось, что в этом году на мероприятии выступит глава ФБР Джеймс Коми, однако он отказался от участия. Вместо него на SXSW приедет глава юридической службы ФБР Джеймс Бейкер – он представит доклад «О пересечении национальной безопасности, технологий и прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции США».

Бывший вице-президент США Джо Байден расскажет о своей работе в рамках «Инициативы Байдена по борьбе с раком».

Пересечение политики и технологий – одна из главных тем фестиваля SXSW в этом году. Организаторы запланировали серию форумов «Технологии при Трампе»: участники будут обсуждать иммиграцию, самоуправляющиеся автомобили и последствия внедрения искусственного интеллекта в рынок труда в США. На форуме под названием «Инвестиции в стартапы в годы президенства Трампа» будет рассмотрен вопрос о влиянии новой администрации на инвестиции.

Расписание мероприятия также отражает некоторую амбивалентность в отношениях человека и новых технологий. Ясмин Грин – глава отдела исследований и разработок компании Jigsaw – технологического инкубатора, входящего в состав компании Alphabet (материнской компании Google), выступит с докладом о том, как технологии могут быть использованы в борьбе с экстремизмом.