Узбекистан: подозреваемый в совершении теракта в Швеции был завербован ИГ

По словам главы МИД Узбекистана, узбекские спецслужбы известили о нем одно из западных государств
Подозреваемый в совершении теракта в Швеции узбекский гражданин Рахмат Акилов был связан с группировкой "Исламское государство."
Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
По словам Камилова, Акилов был завербован ИГ после того, как он покинул Узбекистан в 2014 году и поселился в Швеции.
Еще до теракта в Стокгольме узбекские спецслужбы известили одно из западных государств-партнеров о расследовании, начатом в отношении Акилова, сообщил Камилов.
Однако он не уточнил, какой именно западной стране узбекские власти передали эту информацию.
Ранее в этом месяце угнанный грузовик, за рулем которого, как сообщают шведские власти, находился Акилов, совершил наезд на людей на улице в центре Стокгольма.
По данным полиции, погибли четыре человека и 15 были ранены.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.