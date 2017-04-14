Узбекистан: подозреваемый в совершении теракта в Швеции был завербован ИГ

Подозреваемый в совершении теракта в Швеции узбекский гражданин Рахмат Акилов был связан с группировкой "Исламское государство."

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По словам Камилова, Акилов был завербован ИГ после того, как он покинул Узбекистан в 2014 году и поселился в Швеции.

Еще до теракта в Стокгольме узбекские спецслужбы известили одно из западных государств-партнеров о расследовании, начатом в отношении Акилова, сообщил Камилов.

Однако он не уточнил, какой именно западной стране узбекские власти передали эту информацию.



Ранее в этом месяце угнанный грузовик, за рулем которого, как сообщают шведские власти, находился Акилов, совершил наезд на людей на улице в центре Стокгольма.

По данным полиции, погибли четыре человека и 15 были ранены.