По делу о теракте в Стокгольме арестован выходец из Узбекистана

Шведская полиция сообщила об аресте 39-летнего выходца из Узбекистана, подозреваемого в управлении грузовиком, который въехал в толпу людей на оживленной улице в центре Стокгольма, в результате чего погибли четыре человека.

В субботу полиция сообщила прессе, что подозреваемый был известен шведским разведслужбам.

«В отношении арестованного мужчины не велось текущего расследования службами безопасности, однако ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов», – заявил в субботу глава Службы государственной безопосности Швеции (СЭПО) Андерс Торнберг.

Полиция также подтвердила, чтов грузовике, который в пятницу протаранил пешеходов рядом с популярным торговым центром в Стокгольме, был найден «подозрительный предмет».

В результате инцидента погибло 4 человека и 15 получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика – «террористическая атака». Позже, он приехал на место происшедшего, чтобы возложить цветы и зажечь свечу. «Цель террористов – дискредитировать демократию, – сказал Левен. – Однако в Швеции им никогда не удастся этого добиться».

Атака в Швеции стала очередной в серии терактов с использованием транспорта, которые прокатились по Европе, включая наезды на людей в Ницце на юге Франции, Лондоне и Берлине. Террористическая группировка «Исламское государство» брала на себя ответственность за предыдущие атаки.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку в Стокгольме в пятницу.

На снимках с места происшествия виден грузовик пивной компании Spendrups. Компания заявила, что автомобиль был угнан ранее в тот же день.

По словам очевидцев, грузовик въехал в здание торгового центра Ahlens на главной пешеходной улице города Дротнинггатан, недалеко от одной из центральных станций стокгольмского метро, после чего посетители центра с криками стали убегать с места происшествия. На кадрах телевизионной съемки в магазине после наезда грузовика виден дым.

После террористической атаки полиция эвакуировала людей с центрального вокзала в Стокгольме и на несколько часов закрыла доступ в близлежащие здания. По сообщениям правоохранительных органов, на границах страны введены усиленные меры безопасности.

Король Швеции Карл Густав выразил соболезнования семьям погибших.

«Мы следим за развитием событий, однако наши мысли сейчас о погибших и их семьях, – говорится в заявлении короля, который прервал свой визит в Бразилию в пятницу, чтобы вернуться домой.

Ряд европейских лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и мэра Лондона Саддика Хана, опубликовали заявления в знак солидарности со Швецией.

«Один из самых жизнерадостных и ярких городов Европы подвергся атаке тех, кто хотел причинить ущерб как городу, так и всему укладу нашей жизни», – сказал президет Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Нападение на любую страну-члена ЕС – это нападение на всех нас».

Президент Франции Франсуа Олланд назвал это преступление «ужасным и возмутительным». Чтобы почтить память погибших, в пятницу на Эйфелевой башне на пять минут было выключено освещение.

Президент Финляндии Саули Ниийнисте назвал атаку «маниакальным актом террора», премьер-министр Дании Ларс Расмуссен заявил, что это была трусливая попытка «подавить нас и нашу мирную жизнь в Скадинавии».

Госдепартамент США также осудил нападение: «Такие атаки ставят целью посеять страх, однако в действительности они только укрепляют нас в желании покончить с терроризмом во всем мире».