Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма

По меньшей мере трое человек погибло в центре шведской столицы в пятницу после того, как грузовик въехал в торговый центр на оживленной пешеходной улице в центре Стокгольма.

Стокгольмская полиция подтвердила, что в результате инцидента есть погибшие и большое количество пострадавших, и опубликовало предупреждение с призывом избегать проезда через центр города.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика напоминает «террористическую атаку». В связи со случившимся арестован один человек.

«Правительство делает все возможное, чтобы разобраться в произошедшем», – сказал Левен.

На снимках с места происшествия виден грузовик пивной компании Spendrups, которая заявила, что автомобиль был угнан ранее в тот же день.

По сообщениям шведских СМИ, по меньшей мере пять человек погибли в результате наезда, а также что в городе была слышна стрельба.

Грузовик въехал в угол здания торгового центра Ahlens на главной пешеходной улице города Дротнинггатан, недалеко от одной из центральных станций стокгольмского метро.