Швеция возвращает всеобщую воинскую повинность перед лицом российской угрозы

Швеция решила восстановить всеобщую воинскую повинность для мужчин и женщин в связи с сокращением числа добровольцев и растущими опасениями по поводу напористого поведения России в Украине и странах Балтии.

«Ситуация в сфере безопасности в Европе и окрестностях Швеции ухудшилась, а призыв на добровольной основе не обеспечивает вооруженным силам достаточно подготовленных кадров, – заявило в министерство бороны Швеции. – Восстановление воинской повинности необходимо для обеспечения военной готовности».

По словам представителя минобороны Маринетт Ню Радебу, в июле на службу будут призваны 4000 мужчин и женщин, а сама служба начнется в январе 2018 года. Их отберут из около 13 000 человек 1999 года рождения.

Радебу заявила британской телекомпании ВВС, что на этот шаг Швецию подтолкнули «изменения в сфере безопасности в нашем регионе». Швеция не является членом НАТО.

«В число причин входят незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году, конфликт в Украине и повысившаяся военная активность в нашем регионе», – сказала она.