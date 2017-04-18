Суд арестовал подозреваемого в организации теракта в Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова до 3 июня. Против него возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Азимов не признал свою вину, заявив, что не принимал участия в подготовке взрыва. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. Следователь и адвокат Азимова ранее заявили, что он польностью признал участие в подготовке теракта.

Аброр Азимов был задержан 17 апреля сотрудниками ФСБ в Одинцовском районе Московской области. При нем был найден пистолет Макарова. Следователи считают, что Азимов участвовал в подготовке Акбаржона Джалилова, которого считают исполнителем теракта. По данным СМИ, Азимов был единственным, с кем Джалилов связался по телефону непосредственно перед терактом. Как сообщает "Интерфакс", с 2013 года Азимов является гражданином России.

3 апреля в вагоне метро в Петербурге произошел теракт, погибли 14 человек и около 50 – ранены. Ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее. Следствие называет исполнителем теракта 22-летнего уроженца Киргизии с российским гражданством Акбаржона Джалилова.

6 апреля Следственный комитет сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьми подозреваемых в причастности к теракту.