В Петербурге задержаны около 40 участников «прогулки оппозиции»

Активистов на Дворцовой площади ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки
В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали около 40 участников так называемой «прогулки оппозиции», сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Активисты ничего не скандировали, не держали в руках плакаты, однако, когда они пришли на Дворцовую площадь, их уже ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки. Журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин сообщил в Твиттере, что к активистам применяли силу, одного из задержанных врачи «скорой помощи» унесли на носилках.
«Прогулки оппозиции» проходят в Москве и Петербурге каждое воскресенье. В столице сегодняшняя акция прошла без задержаний, передает корреспондент Радио Свобода.
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