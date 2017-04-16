В Петербурге задержаны около 40 участников «прогулки оппозиции»

В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали около 40 участников так называемой «прогулки оппозиции», сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Активисты ничего не скандировали, не держали в руках плакаты, однако, когда они пришли на Дворцовую площадь, их уже ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки. Журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин сообщил в Твиттере, что к активистам применяли силу, одного из задержанных врачи «скорой помощи» унесли на носилках.

«Прогулки оппозиции» проходят в Москве и Петербурге каждое воскресенье. В столице сегодняшняя акция прошла без задержаний, передает корреспондент Радио Свобода.