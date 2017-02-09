Кандидат на пост в Верховном суде назвал комментарии Трампа «деморализующими»

Судья Нил Горсач, которого Трамп выдвинул на пост судьи Верховного суда, назвал резкую критику президента в адрес судебной власти «деморализующей» и «вызывающей разочарование».

Горсач выступил с таким заявлением в среду, встречаясь с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Горсача попросили прокомментировать пост Трампа в «Твиттере», в котором он назвал окружного судью Джеймса Робарта, заблокировавшего президентский иммиграционный указ, «так называемым судьей».

Трамп сказал, что, «если что-нибудь случится», вина ляжет на Робарта и судебную систему.

Президент также раскритиковал трех судей апелляционного суда в Сан-Франциско, который рассматривает вопрос о том, были ли у Робарта законные основания приостановить действие указа.

«Я даже не хочу называть суд предвзятым, так что я не буду называть его предвзятым, – сказал Трамп. – Кажется, суды очень политизированы, и для нашей судебной системы было бы прекрасно, если бы они могли просто зачитывать постановления и принимать правильные решения».