Столтенберг: «Сирийский режим несет полную ответственность за развитие нынешней ситуации»

НАТО распространило заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга по Сирии. В нем отмечается, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, после недавнего ужасного применения режимом Асада химического оружия в городе Хан-Шейхун, в результате чего погибли десятки мирных жителей, включая большое количество детей.

«Сирийский режим несет полную ответственность за развитие нынешней ситуации, – указывается в заявлении. – НАТО последовательно осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений».

Как отмечает Столтенберг, любое использование химического оружия недопустимо и не может остаться без ответа, а виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО, говорится в заявлении, «считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности».

Североатлантический альянс, подчеркивается в документе, будет и дальше поддерживать все международные усилия, направленные на достижение мира и политического урегулирования сирийского конфликта.