Стивен Мнучин: биографическая справка

Полное имя: Стивен Тернер Мнучин

Возраст: 53

Место рождения: Нью-Йорк

Образование: Йельский университет

Семейное положение: бывшая жена Хитер Кросби (супруги были в браке с 1999 по 2014); обручен с Луизой Линтон; трое детей

Партийная принадлежность: республиканец

Карьера

1994 - стал партнером в Goldman Sachs

2002 - ушел из Goldman Sachs и начал работать в компании Эдварда Ламперта, Sears Holdings

2004 - Мнучин основал свой собственный хедж-фонд

2006 - вместе с Чипом Зилигом и Дэниелом Нидичем Мнучин основал компанию Dune Capital, и она занялась финансированием кинопроизводства

30 ноября 2016 Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мнучина на пост министра финансов в своей будущей администрации

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Биографическая справка

Стивен Мнучин родился 21 декабря 1962 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, в семье Илейн Купер и Роберта Мнучина. Элен была вице-президентом международного совета директоров музея Соломона Гуггенхейма, а отец являлся партнером в банке Goldman Sachs и руководил отделом по торговле акциями. Он также был соучредителем нью-йоркской галереи искусств, Mnuchin Gallery.

Стивен закончил Йельский университет – и очень преуспел в учебе. После окончания университета, Мнучин пошел по стопам отца и устроился на работу в Goldman Sachs. Стивену удалось стать партнером в 1994 – в целом он проработал там 17 лет.

В 2002 году Мнучин ушел из Goldman Sachs и какое-то время работал в компании университетского друга Эдварда Ламперта Sears Holdings. В 2004 Мнучин основал свой собственный хедж-фонд. Фонд инвестировал как минимум в два проекта Дональда Трампа. Спустя некоторое время Мнучин вместе с Чипом Зилигом и Дэниелом Нидичем основал компанию Dune Capital – в 2006 году она занялась финансированием кинопроизводства.

В 2007 году Dune Capital заключила контракт с киногигантом 20th Century Fox на сумму более 500 миллионов долларов, вложившись в такие картины, как «Аватар» и «Люди Икс».

В 2016 году Мнучин руководил финансовой стороной избирательной кампании Дональда Трампа. После победы на президентских выборах, 30 ноября 2016 года Трамп номинировал Мнучина на пост министра финансов в своей будущей администрации.

Избранные цитаты

«Мы уже сейчас обсуждаем это с Конгрессом, это произойдет в первые 90 дней президентства Трампа. Мы собираемся провести значительную налоговую реформу, самую глобальную со времен Рейгана. И она будет включать не только снижение налогов на прибыль предприятий – в нее также будет входить существенное снижение налогов для среднего класса, что значительно поможет нашей стране».

«Налоги – это слишком сложно, и люди тратят слишком много времени на заботы о том, как бы их снизить».

«В прошлом я поддерживал демократов. Я всегда верил в поддержку сильнейшего из имеющихся кандидатов».

Что говорят о Стивене Мнучине

«Стив Мнучин – это Форрест Гамп финансового кризиса – у него получилось принять участие во всех худших проектах Уолл-Стрит». (Элизабет Уоррен, сенатор США от штата Массачусетс)

«Стив Мнучин первоклассный финансист, банкир и бизнесмен – плюс ко всему, он сыграл ключевую роль в разработке нашего плана по созданию динамичной и развивающейся экономики, с помощью которого нам удастся создать миллионы рабочих мест». (Дональд Трамп)