Госдепартамент представил Конгрессу ежегодный отчет по закону Магнитского

В понедельник Госдепартамент США представил Конгрессу четвертый ежегодный доклад по закону Магнитского, в котором идет речь о мерах, принятых правительством Соединенных Штатов в соответствии с этим законом. Доклад включает подготовленный совместно с Министерством финансов список лиц, которые, на основе достоверной информации, отвечают описанным в законе критериям.

Закон предусматривает внесение в санкционные списки лиц, в отношении которых было установлено, что они были причастны к преступному заговору, разоблаченному российским юристом Сергеем Магнитским, который подвергался притеснениям и скончался в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Его поместили под стражу после того, как он разоблачил крупную коррупционную съему, в которой были замешаны российские чиновники. Закон также касается людей, которые считаются ответственными за задержание и смерть Магнитского, которые получили выгоду от его задержания и смерти, и которые помогали сокрыть ответственность за нее. Закон также распространяется на лиц, ответственных за внесудебные убийства, пытки и другие серьезные нарушения прав человека по отношению к тем, кто стремится разоблачать незаконную деятельность российских чиновников и пытается добиться соблюдения их прав и свобод в Российской Федерации.

Как заявили в Госдепартаменте, в настоящий момент в списке – 44 имени. В список были внесены глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, подозреваемые в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой, экс-руководитель «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин, а также бывший сотрудник СК Станислав Гордиевский.

Фигуранты этого списка не могут получить американскую визу и въехать в США. Их имена внесены и в санкционный список Министерства финансов, в результате чего были заморожены все их активы, находящиеся в юрисдикции США или под контролем американских граждан, а американским гражданам запрещено вести с ними деловые транзакции.