Пресс-секретарь Трампа обвинил журналистов в искажении действительности

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер обвинил некоторых журналистов в преднамеренном распространении ложной информации.

«Вчера, когда наша страна и весь мир наблюдали мирную передачу власти, передачу и смещение баланса власти от Вашингтона к гражданам Соединенных Штатов, как заметил президент, некоторые представители СМИ занимались преднамеренной публикацией ложной информации», – заявил он.

«Вопиющим примером» этого Спайсер назвал твит одного из журналистов о том, что бюст Мартина Лютера Кинга был якобы вынесен из Овального кабинета.

«После того, как было указано, что это просто неверно, журналист мимоходом сообщил об этом, опубликовал твит и попытался заявить, что бюст, вероятно, загородил агент Секретной службы», – заявил пресс-секретарь Белого дома.

Другим примером Спайсер назвал фотографии инаугурационных торжеств, которые, по его словам, в одном из твитов были преднамеренно показаны в таком свете, чтобы преуменьшить огромную поддержку людей, собравшихся на Национальной аллее.

«Впервые в истории нашей страны использовались покрытия для защиты газонов аллеи. Из-за этого те места, где не было людей, бросались в глаза, тогда как в предыдущие годы из-за газонов таких визуальных эффектов не было, – пояснил пресс-секретарь. – Кроме того, в этот раз впервые ограждения и магнитометры устанавливались так далеко на Национальной аллее, из-за чего сотни тысяч людей не могли попасть на аллею так быстро, как на предыдущих инаугурациях».

По словам Спайсера, в Твиттере появлялись неверные оценки количества людей, присутствующих на инаугурации. «Ни у кого нет точных чисел, поскольку Служба национальных парков, под контролем которой находится Национальная аллея, не публикует таких данных», – отметил он.

«Мы знаем, что от платформы, где президент был приведен к присяге, до 4-й улицы может поместиться около 250 тысяч человек. От 4-й улицы до палатки для прессы – еще 220 тысяч. И от палатки для прессы до Монумента Вашингтона – еще 250 тысяч человек. Все это пространство было заполнено людьми, когда президент принимал присягу. Мы знаем, что столичным метро вчера воспользовались 420 тысяч человек, что сравнимо с 317 тысячами в день последней инаугурации президента Обамы. За инаугурацией наблюдала – как лично, так и во всем мире – крупнейшая аудитория за всю историю. Точка».

Спайсер отметил, что президент Трамп побывал в ЦРУ, где его приветствовали более 400 сотрудников ведомства. По словам Спайсера, заявку на участие в этой встрече подали более тысячи человек, что побудило президента заявить, что он вернется, чтобы поприветствовать остальных.

«Сотрудники были в восторге от того, что он стал новым главнокомандующим, и он выступил перед ними с мощным и важным посланием. Он сказал, что пользуется их поддержкой, и они были признательны за это. В завершение они в течение пяти минут аплодировали ему стоя, демонстрируя свой патриотизм и энтузиазм в связи с его президентством», – сказал пресс-секретарь Белого дома.

Спайсер назвал «позорной» ситуацию, когда президента не сопровождал директор ЦРУ, поскольку «демократы в Сенате затягивают номинацию Майка Помпео и занимаются политиканством, когда речь идет о национальной безопасности».

«Президент привержен объединению нашей страны, и именно это было центральной темой его инаугурационной речи», – заявил Спайсер.

«В СМИ было много разговоров о необходимости подотчетности Дональда Трампа. Хочу заявить вам, что это двусторонний процесс. Мы также будем настаивать на подотчетности прессы», – сказал Спайсер.

Спайсер сообщил, что в понедельник президент Трамп будет присутствовать на приведении к присяге его помощников. Затем для сотрудников аппарата будет проведен брифинг по этике и работе с секретной информацией.