Как США участвуют в международных усилиях по обезвреживанию мин

И.О. пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности
4 апреля объявлено ООН Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Как отметил в заявлении по этому поводу и.о. официального представителя Госдепартамента Марк Тонер, этот день «дает миру возможность поразмышлять как о достигнутых в этой области успехах, так и об оставшихся проблемах с обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые по-прежнему представляют угрозу для мирных жителей в более 60 стран и районов».
Он добавил, что США тесно сотрудничают со своими партнерами по всему миру в решении этой сложной гуманитарной проблемы, которая подвергает риску жизни невинных людей, в том числе детей.
Благодаря активной поддержке обеих партий в Конгрессе и всего американского народа США с 1993 года смогли инвестировать более 2,8 миллиарда долларов в программы уничтожения обычных вооружений в более чем 95 странах.
Эти программы приносят ощутимые и измеримые позитивные результаты, обеспечивая оборудование и практический опыт для безопасного обезвреживания мин и неразорвавшихся снарядов, а также реабилитацию и помощь людям, подорвавшимся на минах.
По мере того, как все новые территории оказываются разминированы, перемещенные лица и беженцы получают возможность вернуться домой и наладить свою жизнь.
По словам Тонера, 22 марта на встрече министров из стран-участников международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что разминирование играет ключевую роль в стабилизации ситуации в Ираке и Сирии, в то время как мирные жители стремятся вернуться в родные места, освобожденные от боевиков.
«Это лишь один из примеров того, насколько важные плоды приносит участие США в программах по уничтожению обычных видов вооружения», – сказал он.
«В этот день просвещения по вопросам минной опасности мы призываем другие страны присоединиться к нам в прочном международном партнерстве с общей целью сократить связанные с минами проблемы по всему миру», – добавил Тонер.
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