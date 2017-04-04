Как США участвуют в международных усилиях по обезвреживанию мин

4 апреля объявлено ООН Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как отметил в заявлении по этому поводу и.о. официального представителя Госдепартамента Марк Тонер, этот день «дает миру возможность поразмышлять как о достигнутых в этой области успехах, так и об оставшихся проблемах с обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые по-прежнему представляют угрозу для мирных жителей в более 60 стран и районов».

Он добавил, что США тесно сотрудничают со своими партнерами по всему миру в решении этой сложной гуманитарной проблемы, которая подвергает риску жизни невинных людей, в том числе детей.

Благодаря активной поддержке обеих партий в Конгрессе и всего американского народа США с 1993 года смогли инвестировать более 2,8 миллиарда долларов в программы уничтожения обычных вооружений в более чем 95 странах.

Эти программы приносят ощутимые и измеримые позитивные результаты, обеспечивая оборудование и практический опыт для безопасного обезвреживания мин и неразорвавшихся снарядов, а также реабилитацию и помощь людям, подорвавшимся на минах.

По мере того, как все новые территории оказываются разминированы, перемещенные лица и беженцы получают возможность вернуться домой и наладить свою жизнь.

По словам Тонера, 22 марта на встрече министров из стран-участников международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что разминирование играет ключевую роль в стабилизации ситуации в Ираке и Сирии, в то время как мирные жители стремятся вернуться в родные места, освобожденные от боевиков.

«Это лишь один из примеров того, насколько важные плоды приносит участие США в программах по уничтожению обычных видов вооружения», – сказал он.

«В этот день просвещения по вопросам минной опасности мы призываем другие страны присоединиться к нам в прочном международном партнерстве с общей целью сократить связанные с минами проблемы по всему миру», – добавил Тонер.