Никки Хейли: США – вместе с Россией в борьбе за победу над экстремистами

Политическое руководство и экспертное сообщество США незамедлительно отреагировали на трагедию в петербургском метро.

Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее нападение на пассажиров метро в Санкт-Петербурге, заявил в понедельник представитель внешнеполитического ведомства США.

«Подобные нападения на простых граждан, живущих своей обычной жизнью, напоминают нам о том, что весь мир должен действовать как единое целое ради борьбы с насилием во всех его формах», – сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Соединенные Штаты готовы предложить помощь России, которая может потребовать расследования этого преступления», – подчеркнул он.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования близким погибших; наши мысли и молитвы с пострадавшими и с российским народом», – отмечается в заявлении и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера.

С заявлением о случившемся в Санкт-Петербурге выступила и постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Назвав «душераздирающими» облетевшие мир изображения погибших и пострадавших от взрыва, она выразила соболезнования их близким и всему российскому народу.

«Вы можете быть уверены в том, что Соединенные Штаты» будут вместе с Россией в (борьбе за) победу над этими экстремистами, продолжающими безжалостно творить зло по отношению к ни в чем не повинным людям», – заявила Никки Хейли.

«Я выражаю самые искренние соболезнования раненым и семьям пострадавших от сегодняшнего взрыва в метро Санкт-Петербурга, – заявил сенатор Бенджамин Кардин. – Терроризм повсюду угрожает универсальным ценностям и нормам, благодаря которым мы составляем единое человеческое сообщество. Я надеюсь, что российские власти проведут полномасштабное расследование, и что виновные предстанут перед судом».

Тем временем американские аналитики уже анализируют возможные причины случившегося. «На Северном Кавказе – все еще беспорядок, и всегда есть некоторый риск террористических атак оттуда, – считает политолог Марк Галеотти. – И, конечно, по оценкам ФСБ – и это их особенно беспокоит – тут как раз возможна определенная связь с боевиками, российскими боевиками, примкнувшими к «Исламскому государству». Что произойдет, когда они вернутся? Поэтому, может быть, именно это и произошло».

«Это может быть началом тенденции – а может оказаться и единственным случаем» – сказал Галеотти корреспонденту «Голоса Америки» Дэниелу Шерфу по Skype.«Я думаю – особенно учитывая, что в ближайшей перспективе мы, очевидно, увидим усиление мер безопасности – если будет больше атак, то это будет как раз тем, чего службы безопасности опасались. По сути – возвращение терроризма».

«Правда, если это одноразовая атака, тогда, вероятнее всего, все вернется к нормальному состоянию», – добавил он.