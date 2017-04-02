Генеральный секретарь ООН поддержал новое соглашение о прекращении огня на востоке Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал объявленное трехсторонней контактной группой новое соглашение о полном соблюдении режима прекращения огня и отводе тяжелых вооружений на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями к 1 апреля и разъединении сил и военной техники в станице Луганской к 6 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь Гутерреша.

«Судьба гражданского населения по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, – говорится в заявлении пресс-секретаря. – Генеральный секретарь ООН призывает все стороны в полной мере соблюдать взятые новые обязательства. Он надеется, что это позволит добиться дальнейшего прогресса в сфере безопасности, а также в гуманитарной, политической и экономической областях. Он также призывает стороны сделать все возможное для обеспечения безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Гутерреш заявил, что ООН полностью поддерживает усилия ОБСЕ, трехсторонней контактной группы и «нормандской четверки», и призвал все заинтересованные стороны активизировать дипломатические усилия в данном контексте.