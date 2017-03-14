Госдепартамент выступает за долгосрочное перемирие в Сирии

В ходе пресс-брифинга в понедельник и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер заявил, что США продолжат прилагать усилия по снижению напряженности между сторонами, ведущими борьбу с «ИГ», и достижению долгосрочного перемирия в Сирии.

Тонер отметил, что в Вашингтоне осведомлены о напряженных отношениях между силами, ведущими боевые действия против «Исламского государства» в Сирии.

Тонер сообщил, что США на постоянной основе обсуждают ситуацию с Турцией, с Ираком, а также другими силами в Ираке, включая курдские отряды самообороны, и ищут «пути деэскалации насилия между этими группами». При этом Тонер уточнил, что США «ни в коем случае не хотят спровоцировать рост напряжения».

«Усилия должны быть сконцентрированы на достижении главной цели – уничтожению «Исламского государства», – сказал Тонер.

«Мы знаем о существующей напряженности, например, в связи с деятельностью «Рабочей партией Курдистана», которой, с нашей точки зрения, не место на поле боя и которую мы считаем иностранной террористической группировкой», – сказал Тонер.

По словам Тонера, США продолжают «прилагать усилия по разрешению противоречий», а также ищут пути более эффективной координации действий после того, как будут освобождены территории, захваченные ранее «ИГ».

Комментируя сообщения о том, что сирийская оппозиция заявила о неучастии в запланированных на вторник переговорах, поскольку соглашение о прекращении огня не было соблюдено, Тонер сообщил: «Мы уважаем их решение. У них есть право принимать такие решения, не участвовать в переговорах. Думаю, мы в любом случае будем призывать сирийский режим, Россию и Иран делать все возможное для деэскалации насилия».

По словам Тонера, была надежда, что в результате переговоров в Астане появится возможность добиться долгосрочного перемирия или прекращения боевых действий в Сирии, что позволило бы вести эффективную работу в формате Женевских переговоров.

«В течение последних нескольких лет мы сталкивались с препятствием: невозможностью установления долгосрочного перемирия. Мы хотели бы добиться конструктивного решения ситуации», – сказал Тонер.

Тем не менее, и.о. пресс-секретаря Госдепартамента сказал, что Женевские мирные переговоры по Сирии по-прежнему запланированы на конец марта: «Как мы знаем, предыдущий раунд дискуссий состоялся несмотря на то, что долгосрочного перемирия на тот момент достичь не удалось».

