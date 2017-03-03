Госдепартамент заявил о нарушениях прав человека в России в 2016 году

Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. По традиции, ситуации в России в этом документе был посвящен отдельный раздел.

Аналитики американского внешнеполитического ведомства особо подчеркивают, что принятые в России «репрессивные законы» позволяют «преследовать, задерживать и штрафовать» не только предстапвителей оппозиции, но и людей, критически настроенных по отношению к властям, а также тех, кто критикует политику Кремля по отношению к Украине.

В докладе утверждается, что именно Москва, продолжающая поддерживать и снабжать сепаратистов на Донбассе, несет прямую ответственность за «гибель тысяч мирных жителей», и массовые нарушения прав граждан на востоке Украины и в Крыму.

Главной проблемой в области соблюдения прав человека в России авторы доклада считают сохраняющиеся запреты и ограничения в политической деятельности, зависимость от государства ведущих СМИ, отсутствие свободы слова, собраний и «лишение граждан права выбирать свое правительство в ходе свободных и честных выборов».

Кроме этого, эксперты отмечают, что российские власти продолжают «препятствовать работе неправительственных организаций», и в минувшем году «существенно расширили» список причин, по которым любое НКО может быть включено в список «иностранных агентов» или «нежелательных иностранных организаций».

В докладе отдельно отмечается, что российские власти не предпринимают попыток бороться с превышением полномочий и коррупцией в правоохранительных органах, а сохраняющиеся «тяжелейшие условия» содержания в тюрьмах и следственных изоляторах «нередко угрожают жизни и здоровью заключенных».

Сохраняется «дискриминация людей с ограниченными возможностями», и многочисленные случаи притеснения представителей сексуальных меньшинств.

Озабоченность авторов доклада вызывает «безнаказанность» правительства Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым, расцвет коррупции и «вопиющие случаи нарушения базовых прав человека» в этой республики.

Схожая ситуация, считают аналитики Госдепартамента, сложилась и в Крыму, где продолжаются преследования членов Межлиса крымских татар и правозащитников.