США осудили референдум в Южной Осетии и преследование ЛГБТ в Чечне

Государственный департамент США распространил заявление с осуждением референдума и выборов, которые назначены на 9 апреля в Южной Осетии – отторгнутом у Грузии регионе. Жители региона должны будут ответить на вопрос: согласны ли они с тем, что Южная Осетия будет носить название «Республика Южная Осетия - Государство Алания».

Кроме того, в заявлении Госдепартамента говорится, что США осуждают и не признают результаты выборов, прошедших в марте в другом незаконно отторгнутом от Грузии регионе, а также выборы, которые запланированы на 9 апреля в Южной Осетии.

«Незаконные выборы и референдум будут проведены на грузинской территории без согласия правительства Грузии. Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в пределах ее международно признанных границ. Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии – ясна и постоянно. Эти регионы – составные части Грузии», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В другом заявлении Госдепартамента выражается «усиливающаяся озабоченность ситуацией в Чеченской Республике», из которой поступают многочисленные сообщения о задержании по меньшей мере ста человек, задержанных по причине их сексуальной ориентации, и о пытках, которые применяются к некоторым из этих людей.

«Мы глубоко обеспокоены недавними публичными заявлениями чеченских властей, которые потворствуют и провоцируют насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Мы призываем федеральные власти России выступить против подобных действий; предпринять шаги, гарантирующие освобождение всех лиц, незаконно лишенных свободы; провести независимое и достоверное расследование и привлечь к ответственности всех виновных», – говорится в заявлении.