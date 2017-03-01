Госдепартамент потребовал от России уважать права журналистов

Госдепартамент США выступил в поддержку российской журналистки Зои Световой. В среду 28 февраля стало известно, что в московской квартире известной правозащитницы и журналистки прошел многочасовой обыск.

Согласно официальной версии властей, следственные действия были санкционированы Басманным судом еще 18 января и связаны с одним из уголовных дел в отношении владельцев компании ЮКОС, начатом еще в 2003 году. Следователей интересовала информация, содержавшаяся в компьютере журналистки, и записи, касающиеся ее профессиональной деятельности.

Во внешнеполитическом ведомстве США действия российских правоохранителей считают еще одним доказательством продолжающегося наступления на не подконтрольную Кремлю прессу.

«Мы обеспокоены давлением на независимых журналистов, членов гражданского общества и правозащитников в России, - заявил в ответ на запрос «Голоса Америки» официальный представитель Госдепартамента. – Мы призываем правительство России соблюдать взятые на себя международные обязательства в сфере соблюдения прав на свободу высказывания своего мнения, мирных собраний и объединений.

Граждане России заслуживают правительства, которое уважает принципы открытой и подотчетной народу власти, свободного обмена идеями, верховенства закона и защищает всемирно признанные права человека, включая и право на свободу высказываний».