Госдепартамент временно отменил ежедневные брифинги для прессы

Госдепартамент США не планирует проведения ежедневных брифингов для прессы на этой неделе – эта беспрецедентная ситуация сохраняется со дня инаугурации президента Дональда Трампа.



Исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер сообщил «Голосу Америки», что внешнеполитическое ведомство страны продолжит отвечать на запросы СМИ, однако ежедневные брифинги для прессы с 6 по 10 февраля проводиться не будут. По его словам, представители Госдепартамента «надеются возобновить ежедневные брифинги для прессы в ближайшее время».

В последний раз пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби, назначенный администрацией Обамы и контр-адмирал ВМС США в отставке – провел брифинг 19 января.



После инаугурации Трампа официальные лица Госдепартамента ведомства продолжают отвечать на запросы корреспондентов по электронной почте или в личной беседе. Однако отмена ежедневных брифингов для прессы на столь длительное время после начала работы новой администрации остается беспрецедентной, отмечают ветераны прессы и дипломаты.

Брифинг Госдепартамента «является в Америке наиболее важной платформой для обсуждения мировых дел», считает президент фирмы стратегических коммуникаций The Global Situation Room Бретт Брюен. По словам бывшего американского дипломата, «если мы не выражаем наше мнение с трибуны, то зачастую наш голос не будет услышан в важных глобальных дискуссиях».

«Другие страны продолжают вести брифинги для прессы. Наши враги – такие, как, например, ИГИЛ, – продолжают производить видеоконтент ежедневно. Америка должна оставаться в кадре – в этой борьбе за место в информационном пространстве. Без этой работы наше влияние ограничивается, и наша политика оказывается под угрозой», – отмечает эксперт, в прошлом руководивший отделом глобальных связей в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер продолжает ежедневные брифинги для прессы, однако большая часть этого диалога с журналистами касается внутренней политики.



Брифинги Государственного департамента, как правило, посвящены вопросам международных кризисов и представляют собой ежедневное погружение в дипломатию. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства зачастую без промедления реагирует на вопросы представителей прессы.

Брифинг Госдепартамента, как правило, начинается с заявления официальной позиции внешнеполитического ведомства по тому или иному вопросу, после чего журналисты начинают задавать вопросы об основных событиях за рубежом. Затем пресс-секретарь отвечает на вопросы иностранных корреспондентов, в том числе и из стран, проводящие недружественную политику по отношению к США.

Среди тех, кто нередко обращается с просьбой прокомментировать ситуацию – представители специализированных изданий и вебсайтов, как, например, представляющие интересы курдов или палестинцев.

Этот диалог с прессой, который публикуется в режиме реального времени на сайте state.gov, в настоящее время прерван, пока новая администрация занята формулированием своей внешней политики.

Рекс Тиллерсон был утвержден на пост Госсекретаря США лишь в прошлую среду, и его официальный дебют в здании им.Трумэна состоялся на следующий день.

В настоящее время высшие посты главного дипломатического ведомства страны остаются вакантными. Новая администрация не представила своих кандидатов на важнейшие посты – заместителя госсекретаря и его помощников. В высшем эшелоне назначений пока только решен вопрос о назначении посла США в ООН – им стала бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Пост пресс-секретаря Госдепартамента – после ухода Кирби – также остается вакантным.