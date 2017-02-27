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Госдепартамент США почтил память Бориса Немцова

Джон Теффт (в центре). Москва, Россия. 27 февраля 2017 г.

Джон Теффт (в центре). Москва, Россия. 27 февраля 2017 г.

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Пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер выступил со специальным заявлением по случаю второй годовщины со дня убийства лидера российской оппозиции

«27 февраля 2015 года российский оппозиционный активист Борис Немцов был убит в непосредственной близости от Кремля. Сегодня посол Соединенных Штатов Джон Теффт посетил Большой Москворецкий мост, чтобы почтить память Немцова. Несмотря на то, что Бориса Немцова с нами уже нет, его дух продолжает жить в россиянах всех возрастов, тех, кто хочет построить более демократическое и процветающее общество. Мы вновь призываем российские власти предпринять все необходимые шаги для того, чтобы лица, причастные к убийству Бориса Немцова, были привлечены к ответственности» - говорится в заявлении, распространённом пресс-службой внешнеполитического ведомства США.

Марк Тонер

Марк Тонер

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