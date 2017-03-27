США осудили задержания мирных демонстрантов в России

Внешнеполитическое ведомство США выступило с заявлением, в котором решительно осуждаются задержания россиян, участвовавших в протестных выступлениях, прошедших в минувшее воскресенье в ряде городов России.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержания в воскресенье сотен мирных демонстрантов по всей России, – говорится в заявлении и. о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера. – Аресты мирных протестующих, правозащитников и журналистов – это оскорбление основополагающих демократических ценностей. Мы обеспокоены арестом оппозиционера Алексея Навального вскоре после того, как он прибыл на демонстрацию, а также обысками в возглавляемом им Фонде по борьбе с коррупцией. Мы будем продолжать следить за ситуацией, и мы призываем российские власти немедленно освободить всех мирных демонстрантов. Российские граждане, также, как и граждане любой другой страны, заслуживают правительства, которое поддерживает открытый мир идей, прозрачное и подотчетное управление, равенство перед законом и возможность пользоваться своими правами, не опасаясь возмездия».