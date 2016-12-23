США приветствовали заявление Трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе

В ходе брифинга, состоявшегося 22 декабря, Госдепартамент США отреагировал на принятое накануне в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске «заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00:00 24 декабря 2016 года».

«Соединенные Штаты приветствуют заявление трехсторонней контактной группы относительно соглашения по связанному с праздниками прекращению огня на востоке Украины, которое должно вступить в силу в канун Рождества в полночь. Мы надеемся, что прекращение огня будет означать начало длительного спокойствия на линии фронта, что позволит украинцам по обе ее стороны жить в мире и безопасности», – заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби.

«Мы, – продолжал Кирби, – глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия на востоке Украины, в ходе которого российско-сепаратистские военные силы подвергли ежедневным нападениям позиции украинской армии, используя тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями».

Представитель внешнеполитического ведомства США призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, с тем, чтобы побудить их отказаться от насилия, и обеспечить доступ в регион наблюдателям ОБСЕ.Он подчеркнул, что это позволит облегчить страдания жителей восточной части Украины и создаст пространство для дальнейшего прогресса в осуществлении Минских соглашений.