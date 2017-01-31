Недовольным дипломатам США предложено сделать выбор

ВАШИНГТОН – Белый дом предложил группе американских дипломатов, выразивших несогласие с иммиграционной политики президента Дональда Трампа, либо поддержать его политику, либо подать в отставку.

Как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у сотрудников Госдепартамента, недовольных президентским указом по иммиграции, есть выбор: «либо поддержать программу, либо уйти».

«Речь идет о безопасности Америки», – подчеркнул он.

По словам Спайсера, возражения против запрета на въезд в страну для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением «раздуты и преувеличены».

В меморандуме о несогласии с недавним указом об ограничении приема беженцев говорится, что эта инициатива «не достигнет заявленных целей и, скорее всего, будет контрпродуктивной».

В Госдепартаменте заявили, что знают о существовании меморандума, но отказались комментировать его содержание.

«В соответствии с нашими стандартами, Госдепартамент поддерживает контакты по внешнеполитическим вопросам со своими посольствами по всему миру. Мы не будем комментировать внутренние контакты», – заявил анонимный представитель ведомства.

«Канал несогласия» – это давний официальный механизм, позволяющий сотрудникам Госдепартамента озвучить альтернативные взгляды на различные политические вопросы. Это важный процесс, который и.о. госсекретаря и Госдепартамент в целом ценят и уважают», – заявил исполняющий обязанности официального представителя ведомства Марк Тонер.

Президент Трамп в прошлую пятницу подписал указ, запрещающий въезд в страну всем беженцам на 120 дней и жителям Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней.

Судя по черновой версии меморандума, которая попала в распоряжение «Голоса Америки», дипломаты выражают серьезные опасения, что запрет не поможет «защитить американский народ от терактов, совершаемых иностранными гражданами, которых допускают на территорию США».

Авторы документа также предупреждают, что этот шаг «немедленно испортит отношения» с ключевыми союзниками в борьбе с терроризмом, учитывая, что граждане многих из этих стран теперь не смогут въехать в США.

В меморандуме предлагаются альтернативные меры, в том числе ужесточение визовых и иммиграционных проверок.

«Канал несогласия» был создан в Госдепартаменте в 1971 году, на фоне споров по поводу войны во Вьетнаме, и позволяет американским дипломатам свободно высказывать свое мнение по внешнеполитическим вопросам, даже если оно не соответствует официальной линии правительства.