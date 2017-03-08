Госдепартамент: роль внешней политики при Трампе не уменьшится

Госдепартамент США во вторник провел долгожданный брифинг – первый с момента инаугурации президента Трампа, которая состоялась в январе. Исполняющий обязанности официального представителя Марк Тонер ответил на вопросы о планах президента по сокращению бюджета ведомства и программ международной помощи на 37 процентов.

Журналисты и другие наблюдатели давно задавались вопросами о том, когда возобновятся ежедневные брифинги, почему новый госсекретарь Рекс Тиллерсон дает им так мало информации и почему ряд ключевых постов в ведомстве до сих пор свободны. И.о. пресс-секретаря Марк Тонер опроверг предположение о том, что в новой администрации Госдепартамент отодвинут на второй план.

«Госсекретарь Тиллерсон очень активно взаимодействует с Белым домом, с президентом – часто с ним беседует. Вот как раз вчера он был там на встрече. Могу заверить вас, что голос госсекретаря и всего Госдепартамента звучит очень громко в политических дискуссиях и на уровне Совета по национальной безопасности», – так охарактеризовал ситуацию Марк Тонер.

Отвечая на вопрос о сокращениях бюджета, Тонер подчеркнул, что вопрос пока не решен окончательно.

«Я думаю, – пояснил он, – что в каждом переходном процессе есть период переоценки. Это одна из причин того, что он встречается и беседует с высокопоставленными официальными лицами, беседует с руководством на разных уровнях, чтобы получить от них отзывы о том, каковы их приоритеты и как мы можем провести реконфигурацию, провести анализ (имеющихся) ресурсов».

Некоторые бывшие сотрудники Госдепартамента и аналитики выражают беспокойство по поводу возможных последствий сокращений бюджета. Том Малиновски, занимавший пост помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда при администрации Обамы, побеседовал с нами по Skype.

«Бюджет, во всяком случае на бумаге, предусматривает сокращение некоторых программ Госдепартамента в исторических масштабах, в особенности учитывая, что есть программы, которые Трамп сочтет неприкасаемыми – такие, как помощь Египту и Израилю. Это потребует неслыханных сокращений практически во всех остальных сферах», – считает Малиновски.

Он убежден, что столь резкие сокращения не получат одобрения Конгресса. Сенатор-демократ Бен Кардин придерживается того же мнения.

«Нам необходимо больше делать для продвижения демократии в Африке, – подчеркивает законодатель. – Нам нужно больше делать на Ближнем Востоке, продвигая принципы эффективного управления и инклюзивного правительства, чтобы не было так много войн. Нам нужно вести работу и в нашем полушарии… Америке предстоит проделать очень много работы».

Тем временем перед госсекретарем Тиллерсоном стоят более неотложные проблемы, чем бюджет: на следующей неделе он отправится в Китай, Южную Корею и Японию на фоне усилившихся опасений по поводу ракетной программы КНДР.