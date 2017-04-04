Шпионские страсти по Картеру Пейджу

Данные о контактах бывшего советника Дональда Трампа Картера Пейджа с сотрудниками российской разведки вписываются в череду сообщений СМИ о предположительных связях представителей Трампа с "российскими представителями" до и после президентских выборов. Эти данные уже привели к расследованиям, которые ведутся ФБР, а также в Сенате и Палате представителей США. Однако публикация о контактах Пейджа, опубликованная BuzzFeed, является первой доказанной информацией о сотрудничестве советника Трампа с агентами российской разведки, которые активно пытались его завербовать. Об этом сказала в интервью Русской службе «Голоса Америки» автор публикации, журналист Али Уоткинс.

Ее публикация в BuzzFeed основана на материалах судебного расследования, по итогам которого работавшим под дипломатическим прикрытием Виктору Подобному и Игорю Спорышеву, а также сотруднику представительства российского "Внешэконобанка" в Нью-Йорке Евгению Бурякову были предъявлены обвинения в незаконной работе на иностранное правительство на территории США. Обладавшие дипломатической неприкосновенностью Подобный и Спорышев покинули США, а Буряков был арестован в январе 2015 года. В марте 2016 года он признал вину и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Несколько дней назад Буряков был досрочно освобожден за хорошее поведение и передан под стражу Иммиграционной таможенной полиции США для дальнейшей депортации в Россию.

В судебных документах содержится стенограмма записанного ФБР разговора Подобного со Спорышевым, во время которого агенты Службы внешней разведки (СВР) РФ обсуждают попытки завербовать некоего человека, который в документах именуется "Мужчина-1". BuzzFeed сообщает, что Картер Пейдж подтвердил, что "Мужчина-1" — это он.

Автор публикации Али Уоткинс сказала, что ей удалось вычислить, что речь идет о Пейдже еще до того, как она получила от него это подтверждение. По ее словам, эту информацию она получила из нескольких источников, раскрыть которые отказалась. В документах упоминается, что "Мужчина-1" связан с "Газпромом", а Пейдж был консультантом этой и других российских компаний.

Стенограмма разговора Подобного со Спорышевым содержит колоритные детали: «"Мужчина-1" написал, что он уехал в Москву, не проверив свою электронную почту, но хочет встретиться по возвращении. Я думаю, что он идиот и забыл, кто я... Но им завладела мысль о том, что если будет проект с Газпромом, это позволит ему подняться, — говорил Подобный. — Я ему много чего наобещал... Обман — это то, как работает разведка. Как еще работать с иностранцами? Обещаешь одолжение за одолжение, а когда получаешь от него документы, посылаешь [подальше]».

Шпионаж как долгосрочная игра

По данным следствия, Пейдж и Подобный познакомились в январе 2013 года на энергетической конференции в Нью-Йорке, после чего Пейдж, основатель инвестиционной и консалтинговой компании Global Energy Capital, передавал россиянину "документы об энергетическом бизнесе". BuzzFeed подчеркивает, что описанные события происходили за три года до того, как Пейдж начал работать в предвыборном штабе Трампа. В то время Трамп был еще далек от выдвижения своей кандидатуры и, вероятно, вообще не был знаком с Пейджем.

По словам Али Уоткинс, СВР пыталась собрать всевозможную информацию о санкциях против России и по энергетической тематике. «Они пытались завербовать любого, кто мог предоставить им информацию по этим вопросам, — сказала она. — Абсолютно ничего не указывает на то, что у них были предположения о связи Пейджа с Трампом».

К моменту этой публикации Картер Пейдж не ответил на просьбу Русской службы «Голоса Америки» прокомментировать ситуацию, однако выпустил заявление, где утверждает, что поделился с Подобным, который был известен ему как атташе в Российской миссии при ООН, «имеющимися в открытом доступе результатами исследований». «Таким образом, я предоставил ему не более, чем несколько отрывков из гораздо более детализированных исследований, подготовленных мною для курса лекций "Энергетика и мир: политика, рынки и технологии", который я читал по субботам во время весеннего семестра 2013 года в Нью-Йоркском Университете».

Уоткинс соглашается с тем, что нет каких-либо свидетельств того, что Пейдж передал российскому агенту засекреченную информацию. Равно как нет и свидетельств того, что он, будучи частным лицом, имел доступ к секретным данным.

«Я думаю, что мы зачастую романтизируем работу шпионов, — говорит Уоткинс. — Многие, услышав слово "шпион", сразу представляют себе Джеймса Бонда. Но в действительности — и это касается не только российских шпионов — зачастую речь идет об установлении доверительных отношений в долгосрочной игре. Не обязательно сразу заполучить секретную информацию, хотя, я уверена, что, если такая возможность представится, шпион ее не упустит. Но чаще бывает так, что человек, контакт с которым был установлен 5-10 лет назад, может стать влиятельным игроком, и тогда можно ему позвонить и напомнить о себе».

Возможный советник

Картер Пейдж в последние годы работал в России в представительстве Merrill Lynch и консультировал российские компании, включая РАО «ЕЭС России» и «Газпром». В последний раз, насколько можно судить по открытым источникам, он был в Москве в декабре 2016 года и провел встречи с владельцами и топ-менеджерами крупнейших российских компаний и банковских учреждений, близких к Кремлю. Пейдж также неоднократно высказывался за налаживание сотрудничества крупного бизнеса США и РФ.

В поле зрения расследований, ведущихся в отношении связей советников Трампа с российскими чиновниками, попали, помимо Пейджа, бывший руководитель предвыборного штаба президента США и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича Пол Манафорт, а также бывший советник Трампа Роджер Стоун и бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. При этом администрация Трампа заявляет, что все ведущиеся расследования абсолютно беспочвенны. До сих пор не было выявлено каких-либо правонарушений и никому не были предъявлены обвинения.

«Администрация Трампа все отрицает, однако данные, подобные тем, что касаются попыток российской разведки завербовать Картера Пейджа, всплывают снова и снова, — говорит Уоткинс. — Возникает вопрос: как предвыборная кампания Трампа, а теперь и его администрация, могла не знать об этих связях с Москвой? Я не говорю, что связь с Россией должна кого-то дискредитировать. Но почему все эти связи и контакты держались в тайне?»

Уоткинс признает, что до сих пор не ясно, насколько близкими были связи Пейджа с Трампом. Весной прошлого года Трамп назвал его одним из своих внешнеполитических советников, однако вскоре после поездки Пейджа в Москву предвыборная кампания Трампа дистанцировалась от него и даже направила ему письмо с требованием прекратить называть себя советником Трампа. «Мы не знаем, как часто Пейдж встречался с Трампом, и встречался ли вообще, — констатирует журналист. — Белый Дом не дает ответов на эти вопросы».

«Охота на ведьм»

В своем заявлении Картер Пейдж указывает, что в течение 2014 года он неоднократно выступал с критикой внешней политики Барака Обамы, включая провал «перезагрузки» отношений с Россией. Он утверждает, что, хотя он и не упоминался в судебных документах по имени, приведенные там детали указывали осведомленным лицам, что речь шла именно о нем. Пейдж заявляет, что такое его «позиционирование» рассчитано на «репутационные потери» и было результатом «политической вендетты» со стороны тогдашнего генерального прокурора США Эрика Холдера за его «публичную критику».

Али Уоткинс отвергает эти утверждения Пейджа. Она указывает, что судебные документы были опубликованы в 2015 году, и никто до нее не смог вычислить, что под "Мужчиной-1" там подразумевался именно он. «Для этого понадобилось провести журналистское расследование», — сказала она, добавив, что у нее нет свидетельств того, что Пейдж подвергается политическому преследованию.

Россия отвергает обвинения американских спецслужб и политиков в попытках повлиять на выборы в США. Сообщения о неподобающих связях представителей предвыборного штаба Трампа с Кремлем опровергает и Белый дом. Президент Трамп называет подобные сообщения «охотой на ведьм» и политически мотивированными действиями демократов в ответ на поражение на выборах.

«Разговоры об "охоте на ведьм" появились в то время, когда соратников Трампа стали активно критиковать за встречи с российским послом Сергеем Кисляком, — сказала Али Уоткинс в интервью «Голосу Америки», — и в этом есть резон. Встречи с российским послом или другими представителями — совершенно нормальное дело. Но в данном случае мы выходим на новый уровень. Речь идет не об официальном представителе РФ, а о работавшем под прикрытием агенте СВР, который пытался завербовать Пейджа и получить от него документы, пусть даже и несекретные. Это существенный момент, поднимающий вопросы о том, что знала об этом администрация Трампа, и когда она об этом узнала? Попытки получить ответы на эти вопросы не являются "охотой на ведьм"».